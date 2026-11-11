Se extiende cobro de estacionamiento en plazas de Saltillo

Una segunda plaza se suma a la medida en la ciudad, lo que genera cuestionamientos entre visitantes sobre las facilidades que deben ofrecer las plazas

Lo que anteriormente representaba un servicio gratuito para los clientes comienza a cambiar en Saltillo. Mientras en Plaza Patio ya se aplica el cobro por utilizar el estacionamiento, ahora una plaza comercial ubicada al sur de la ciudad también se suma a esta medida.

Esta situación ha generado cuestionamientos entre los saltillenses, debido a que el estacionamiento suele considerarse parte de las facilidades que ofrecen los centros comerciales a sus visitantes. Sin embargo, ahora los consumidores tendrán que pagar por utilizarlo, incluso antes de realizar cualquier compra dentro de los establecimientos.

El tema abre nuevamente el debate sobre si las plazas comerciales deberían mantener gratuito este servicio para sus clientes, pues el cobro por estacionarse modifica las condiciones para quienes acuden a realizar compras o consumir alimentos.