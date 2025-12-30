Se exhibe en redes empleado de SIMAS Piedras Negras

En las imágenes aparece mostrando fajos de billetes mientras convive con un grupo de personas, y la marquesina de un bar con la leyenda “SIMAS PAGA”

Un trabajador del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Piedras Negras fue exhibido en redes sociales luego de difundir imágenes en las que aparece mostrando fajos de billetes mientras convive con un grupo de personas, y en cuya escena se observa la marquesina de un bar con la leyenda “SIMAS PAGA”.

La publicación fue realizada por Víctor García Guajardo, quien ocupó el área de Comunicación Social del SIMAS nigropetense, organismo dirigido por Lorenzo Menera Sierra. Las imágenes generaron comentarios y cuestionamientos en plataformas digitales.

Reubicación tras señalamientos internos

Ante una serie de quejas y presuntas irregularidades, García Guajardo fue reubicado en otro puesto dentro del SIMAS, sin que se informara públicamente sobre la aplicación de sanciones. De manera extraoficial, se señala que habría contado con el respaldo de Menera Sierra.

Vínculos familiares y antecedentes públicos

Víctor García Guajardo es hijo de Marisol Guajardo, actual regidora de Piedras Negras, y del médico Víctor García Mejía, ex candidato de Morena a la alcaldía de ese municipio.

García Mejía fue acusado y detenido el año pasado por delitos sexuales en agravio de una paciente, aunque posteriormente recuperó su libertad tras obtener un amparo. También fue uno de los impulsores de la campaña de Ricardo Mejía Berdeja como candidato del PT al Gobierno de Coahuila.

Publicaciones en redes sociales

En su cuenta de Instagram, Víctor García Guajardo suele publicar fotografías personales, así como imágenes de relojes y joyas. En diversas publicaciones se le observa acompañado de otros jóvenes consumiendo bebidas embriagantes, con contenido musical asociado a corridos tumbados.

Hasta el momento, el SIMAS de Piedras Negras no ha emitido una postura oficial respecto a la difusión de estas imágenes ni sobre las medidas administrativas adoptadas en el caso.