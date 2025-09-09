Se estima que padrón electoral incremente 3%

El Instituto Nacional Electoral (INE) se prepara para la actualización del padrón electoral en Coahuila, la cual deberá quedar lista previa a las elecciones del próximo 2026, en las que se elegirán diputados estatales.

Lo anterior fue revelado por el vocal ejecutivo José Luis Vázquez López, quien mencionó que a partir del primero de septiembre se habilitarán módulos para recibir a las personas que tramiten y actualicen su credencial para votar.

“Como ustedes saben, cada vez que va a haber elecciones hay una campaña especial de actualización del padrón, a fin de que la ciudadanía cuente con su credencial con perfecta vigencia y así tenga su derecho a ejercer el voto”, señaló Vázquez López.

Asimismo, indicó que de acuerdo a la experiencia de años anteriores, cada vez que se celebran elecciones, el padrón electoral suele incrementarse en un tres por ciento.

“Generalmente, de una elección federal a otra, tenemos un crecimiento de un tres por ciento, hablando de un lapso aproximado de tres por ciento”.

Finalmente, señaló que en Coahuila estarán abiertos 7 módulos de ocho de la mañana a ocho de la noche para que los ciudadanos y jóvenes actualicen su credencial para votar y así puedan participar en el próximo proceso electoral.