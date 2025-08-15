Se esperan 60 mil visitantes por Festival del Rodeo en Saltillo

Manolo Jiménez presentó el Rodeo Expo, Feria & Fest 2025, con deportes, ganadería, música y gastronomía para atraer visitantes nacionales e internacionales

Con una derrama económica proyectada en más de 40 millones de pesos y la expectativa de más de 60 mil asistentes, Saltillo se alista para vivir del 16 al 19 de octubre la sexta edición del Festival del Rodeo, evento que promete posicionar a la ciudad como la capital vaquera de México.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas presentó el programa del Rodeo Expo, Feria & Fest 2025, que reunirá competencias deportivas, exhibiciones ganaderas, espectáculos musicales y una amplia oferta gastronómica, atrayendo a visitantes de diferentes partes del país y del extranjero.

La cartelera incluye el Rodeo Nacional de Barriles, el Super Bull, el Rodeo de las Estrellas, el Champion del Grill de Coahuila y el festival culinario Fuego en Familia. Además, la Exposición Nacional ANGUS contará con 25 ganaderías y más de 200 ejemplares, mientras que el “Pequeño Oeste” ofrecerá actividades para niñas y niños.

En el Teatro del Pueblo se presentarán La Leyenda, La Arrolladora Banda El Limón, Poder del Norte, El Duelo, Caballo Dorado y, por primera vez en México, William Beckmann.

Jiménez Salinas subrayó que la seguridad y estabilidad que vive Coahuila permiten realizar eventos de gran formato, y que este festival, además de reforzar la identidad vaquera de la región, es una plataforma para proyectar la cultura y el turismo del estado a nivel nacional e internacional.