Se espera alta afluencia en Feria del Tamal y Pan de Pulque

Ramos Arizpe espera que con el evento gastronómico y cultural, que contará con más de 60 expositores, atraiga visitantes de distintos municipios de la región

Más de 60 expositores participarán este fin de semana en la Feria del Tamal y Pan de Pulque 2026 en Ramos Arizpe, evento gastronómico y cultural que buscará atraer visitantes de distintos municipios de la región sureste de Coahuila.

Las actividades se desarrollarán del 15 al 17 de mayo en la Plaza Principal, frente a la Presidencia Municipal, donde los asistentes podrán degustar distintas variedades de tamales, pan de pulque y otros productos tradicionales elaborados por comerciantes y productores locales.

Además de la oferta gastronómica, la feria contará con música en vivo, actividades culturales y exhibición de autos clásicos, como parte del ambiente familiar que se busca ofrecer durante los tres días del evento.

Autoridades municipales señalaron que esta feria forma parte de las tradiciones más representativas de Ramos Arizpe, municipio reconocido por la elaboración artesanal de pan de pulque y comida típica que forman parte de la identidad culinaria de la región.

Durante el evento también se habilitarán espacios de convivencia familiar y actividades dirigidas a personas de todas las edades, en una celebración que año con año reúne a visitantes locales y de municipios cercanos.