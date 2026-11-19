El hombre se encontraba realizando labores sobre una estructura ubicada a unos tres metros de altura cuando la cornisa cedió y terminó desplomándose

La caída de una cornisa mientras se realizaban trabajos de construcción dejó como saldo a un hombre de 70 años lesionado, quien tuvo que ser trasladado a la Clínica Dos del IMSS para recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron en una vivienda de la calle 12 de Octubre, entre las vialidades 18 de Marzo y 21 de Marzo, en la colonia Provivienda, donde trabajaba Margarito Quiroz Galván.

El hombre se encontraba realizando labores sobre una estructura ubicada a unos tres metros de altura cuando la cornisa cedió y terminó desplomándose, llevándose consigo al trabajador.

A consecuencia de la caída, Margarito terminó sobre la banqueta, donde permaneció con diversos golpes y manifestando dolor. Al percatarse de lo ocurrido, uno de sus compañeros pidió apoyo mediante una llamada al sistema de emergencias 911.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes se encargaron de revisar al trabajador y proporcionarle atención prehospitalaria antes de subirlo a una ambulancia.

Debido a las lesiones que presentaba, fue trasladado a la Clínica Dos del IMSS, donde ingresó para recibir atención médica y continuar con la valoración de su estado de salud, mientras que Protección Civil llevó a cabo la clausura de la obra.