Se deslinda senador Luis Fernando Salazar de acusaciones

El senador morenista, Luis Fernando Salazar, fue involucrado en un supuesto fraude cometido en 2025 por cerca de 8 millones de pesos

Luego de que la ex alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Sandra Cuevas, involucrara al senador morenista por Coahuila Luis Fernando Salazar en un caso que derivó en la detención de Eduardo “N”, ex pareja de Cuevas, el senador por Coahuila emitió un comunicado en el que se deslinda del tema.

A través de un video en sus redes sociales, Cuevas se refirió a la detención de su ex pareja, y lanzó una advertencia para Salazar.

“Quiero platicarles a todos ustedes una historia, y es una historia en la que está involucrado un senador de la República mexicana de Morena; él se llama Luis Fernando Salazar. ¿Por qué quiero compartirlo? Porque a mí me involucraron en un tema en el que nada tengo que ver”.

La ex alcaldesa de Cuauhtémoc da a entender que Luis Fernando Salazar estaría involucrado en el caso de Eduardo “N”, quien es acusado de fraude en cuantía mayor por un fraude cometido en 2025 por cerca de 8 millones de pesos. El imputado permanece internado en el Centro de Reinserción Social de Torreón.

En un comunicado emitido este martes, Salazar dijo que ya habló con Sandra Cuevas, y le expresó que él tampoco está involucrado en los actos presuntamente cometidos por Eduardo “N”.

“Tal y como ella misma lo ha señalado públicamente, yo tampoco soy parte de este asunto. Manifiesto de manera clara y categórica que no soy parte demandante ni parte demandada dentro de dicho procedimiento, ni tengo participación alguna en ese proceso judicial.

“Es cierto que conozco a personas cercanas relacionadas con ese asunto, como parte afectada; sin embargo, esa circunstancia no implica que yo forme parte del mismo ni que tenga intervención en los hechos o en el procedimiento legal correspondiente”.

En el comunicado, el Senador señaló que no ha tenido participación en negocio alguno y que no hará más comentarios al respecto.