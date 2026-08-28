Se desarrolla Feria del Empleo Nacional con enfoque en jóvenes

Durante el evento se ofrecieron más de mil vacantes de distintas empresas, dirigidas principalmente a jóvenes en busca de incorporarse al mercado laboral

Se llevó a cabo en las instalaciones de CANACINTRA Coahuila, en Saltillo, la Feria del Empleo para Juventudes 2026, como parte de las acciones para acercar oportunidades laborales a las nuevas generaciones.

Durante el evento se ofrecieron más de mil vacantes de distintas empresas, dirigidas principalmente a jóvenes en busca de incorporarse al mercado laboral.

La jornada reunió a empresas y buscadores de empleo en un mismo espacio, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer las vacantes disponibles y acercarse directamente con representantes de las compañías participantes.

La feria destacó la presencia de oportunidades laborales en Coahuila y el interés por fortalecer la vinculación entre el sector empresarial y la población joven.

El encuentro también sirvió para resaltar la disponibilidad de empleos en la entidad y promover entre las juventudes la búsqueda activa de oportunidades.

Con la participación de diversas empresas, la Feria del Empleo para Juventudes 2026 representó un espacio para que los jóvenes conocieran opciones de trabajo y dieran sus primeros pasos hacia una incorporación formal al ámbito laboral.