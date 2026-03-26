Se confirman 10 casos de sarampión en Coahuila

En respuesta, se ha establecido una coordinación estrecha con los estados colindantes para unificar esfuerzos en la campaña de inmunización

El estado de Coahuila registra ya 10 casos confirmados de sarampión, una cifra que podría aumentar ante la inminente temporada vacacional y la alta incidencia del virus en entidades vecinas como Durango y Nuevo León. Ante este panorama, las autoridades sanitarias han decidido reforzar los módulos de vacunación para prevenir una mayor propagación.

Movilidad y coordinación regional

Eliud Aguirre, secretario de Salud en Coahuila, señaló que la movilidad constante entre ciudades clave como Saltillo y Monterrey, así como entre Torreón y Gómez Palacio, ha sido un factor determinante para intensificar las medidas de prevención.

En respuesta, se ha establecido una coordinación estrecha con los estados colindantes para unificar esfuerzos en la campaña de inmunización.

Abasto de vacunas y llamado a la población

Aguirre aseguró que el abasto de vacunas es suficiente para hacer frente a la demanda.

"Ya se han aplicado más de 135 mil vacunas y todavía tenemos arriba de 30 mil en existencia, todas las instancias de salud como el ISSSTE y el Seguro Social tienen la suficiente vacuna," afirmó el secretario, haciendo un llamado a la población para que acuda a las diferentes instituciones médicas a protegerse.

Municipios con casos confirmados

Hasta el momento, los casos de sarampión se han concentrado en los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe, Torreón y Frontera. Las autoridades sanitarias reiteran la importancia de la vacunación como la herramienta más eficaz para frenar el avance de esta enfermedad.