 Se capacitan 22 touroperadores en astro turismo en Coahuila

Con la participación de 22 operadores turísticos y promotores culturales de la Región Centro-Desierto de Coahuila, concluyó con éxito el curso formativo del proyecto internacional Look up Now and Reconnect (LuNaR), realizado en el Hotel Hacienda 1800 de Cuatro Ciénegas.

Organizado por el Museo del Desierto y respaldado por la Oficina de Astronomía para el Desarrollo de la Unión Astronómica Internacional, el proyecto LuNaR busca posicionar al astroturismo como herramienta de desarrollo regional, sustentabilidad y fortalecimiento de la identidad cultural.

Durante tres días de trabajo, los asistentes participaron en sesiones prácticas nocturnas de observación en sitios emblemáticos como las Dunas de Yeso, Las Playitas y el Río San Marcos, así como en ejercicios de interpretación astronómica con enfoque turístico.

Uno de los principales resultados fue la elaboración de un catálogo de productos astroturísticos, con propuestas que integran astronomía, naturaleza y cultura local.

Entre ellas destacan experiencias que incorporan la cosmovisión Ndé, el ecoturismo y la observación solar, como parte de un futuro corredor astronómico que abarcaría los municipios de Candela, Monclova, Cuatro Ciénegas y Ocampo.

Asimismo, se conformó un comité intermunicipal que trabajará para impulsar la certificación de cielos oscuros en la región, con la participación de representantes del sector turístico, ambiental y comunitario.

Como parte de la estrategia de vinculación institucional, se sostuvieron reuniones con autoridades municipales de Cuatro Ciénegas y Ocampo, con el fin de socializar los objetivos del proyecto y fomentar la adopción de políticas públicas orientadas al turismo científico y sostenible.

La capacitación fue impartida por especialistas de España y México, entre ellos Eva Ávila (Astroandaluz), Gonzalo Contreras (Espacio Supernova), Luis Fernando Ramírez (SECTUR Coahuila), Gustavo Orozco (Sociedad Astronómica de Saltillo), Gerardo Ruiz (Fundación Pro Cuatro Ciénegas) y Jaime Sánchez, coordinador del proyecto por parte del Museo del Desierto.

Este curso formativo del proyecto LuNaR marcó un avance significativo para consolidar al astroturismo como una alternativa de desarrollo territorial con identidad cultural, respeto al entorno natural y proyección a largo plazo.

