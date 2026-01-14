Se agarran a golpes 'lideresas' de Arteaga por roscas de Reyes

El altercado surgió luego de que algunas de ellas intentaran llevarse completas varias roscas que estaban destinadas a repartirse entre asistentes a un evento

Un altercado entre un grupo de gestoras sociales, mejor conocidas como “lideresas” se registró el pasado viernes 9 de enero durante un convivio por el Día de Reyes organizado en la comunidad de Emiliano Zapata, en el municipio de Arteaga, luego de que algunas de ellas intentaran llevarse completas varias roscas que estaban destinadas a repartirse entre niñas, niños y asistentes.

De acuerdo con testimonios y videos que circularon en redes sociales, la discusión comenzó cuando el regidor José Chávez intervino al percatarse de que un grupo de mujeres guardaba roscas enteras para llevárselas a sus domicilios, pese a que el plan era repartirlas en porciones individuales entre las familias presentes.

La situación escaló cuando algunas de las gestoras sociales confrontaron al regidor, lo que derivó en empujones y reclamos verbales.

Parte del incidente fue grabado por otras asistentes, lo que provocó que las mujeres involucradas intentaran impedir que se documentara lo ocurrido, generando una segunda confrontación entre los propios grupos.

Según lo narrado por personas presentes en el lugar, el delegado Héctor Torres también intervino para señalar que la prioridad era la entrega a los menores y asistentes del convivio, asegurando que habría rosca suficiente para todos una vez concluida la distribución a niñas y niños.

El incidente se dio en un contexto de molestia por la percepción de que no todos los asistentes habían recibido bolo o rosca, lo que detonó el conflicto entre las propias lideresas.

Hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas, aunque el hecho generó inconformidad entre asistentes y vecinos de la comunidad, quienes señalaron que el convivio tenía como objetivo principal beneficiar a las familias y menores del sector.