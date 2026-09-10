Se acreditan irregularidades en amparo de exalcaldesa de Múzquiz

Esta situación fue confirmada con la remoción del titular del juzgado de Pachuca, quien fue acusado de diversos actos de corrupción

La Fiscalía General del Estado (FGE) acreditó que el amparo promovido por la exalcaldesa de Múzquiz, Tania “N”, ante el Juzgado Tercero de Distrito radicado en el estado de Hidalgo, estuvo plagado de irregularidades, empezando porque planteaba una suspensión provisional de las medidas cautelares dictadas por el Poder Judicial en Coahuila.

“Evidentemente, hay ahí un tema de competencia y jurisdicción que las autoridades judiciales advirtieron que se encontraba una irregularidad jurídica muy evidente; nosotros lo que tenemos que hacer es, mediante las instituciones, hacer valer la ley”, dijo Federico Fernández Montañez, titular de la FGE.

Esta situación fue confirmada con la remoción del titular del juzgado de Pachuca, quien fue acusado de diversos actos de corrupción, entre ellos el asunto de Tania “N” y el supuesto amparo que concedió.

Fernández Montañez agregó que la exalcaldesa permanece en el Centro de Readaptación Social Femenil de Saltillo, a donde fue ingresada el pasado 4 de julio señalada por diversos delitos relacionados con su actuar como alcaldesa de Múzquiz.

“Coahuila es un estado de instituciones. La situación de esta persona es que permanece vinculada a dos procesos distintos, permanece en prisión preventiva, y es un tema que estamos revisando coordinadamente con el Poder Judicial”.

Tania “N” enfrenta dos causas penales derivadas de cerca de 11 carpetas de investigación relacionadas con observaciones de la Auditoría Superior del Estado por cerca de 250 millones de pesos.