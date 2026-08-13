Se acerca el 5K Unidos por la Seguridad en Saltillo

El evento se realizará el domingo 23 de agosto, a las 8:00 de la mañana, con salida y meta en la Gran Plaza del Centro Metropolitano

A menos de dos semanas de celebrarse la tercera edición de la carrera 5K Unidos por la Seguridad, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantiene abiertas las inscripciones para la competencia que reunirá a familias, jóvenes, policías y representantes de las distintas corporaciones de seguridad.

El evento se realizará el domingo 23 de agosto, a las 8:00 de la mañana, con salida y meta en la Gran Plaza del Centro Metropolitano.

La carrera contará con la participación de elementos de la Comisaría, Fiscalía estatal y federal, Secretaría de Seguridad Pública, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina, además de corredores de la sociedad civil.

La ruta contempla un recorrido por el bulevar Luis Echeverría y el Parque Las Maravillas, con música durante el trayecto y actividades de convivencia al finalizar, donde se entregarán medallas y kits de recuperación, además de realizarse una rifa de pantallas y bicicletas.

El cupo está limitado a mil 500 participantes y, debido a que en ediciones anteriores se agotaron los lugares, los organizadores recomendaron realizar el registro con anticipación. La inscripción tiene un costo de 150 pesos hasta el 17 de agosto y posteriormente será de 200 pesos.

Los interesados pueden registrarse en puntos como Go Time, Café Campestre, Cloroformo Gym y Tessen, así como a través de las plataformas digitales Go Time y Boletópolis.