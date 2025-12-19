Se accidentan dos motociclistas en Ramos Arizpe

En hechos distintos, dos motociclistas resultaron con lesiones tras verse involucrados en percances viales en calles de Ramos Arizpe

En menos de 24 horas, dos motociclistas resultaron lesionados en distintos accidentes viales registrados en Ramos Arizpe, ambos con traumatismo craneoencefálico moderado, lo que encendió nuevamente la alerta sobre los riesgos para este sector de conductores en la ciudad.

El primer accidente ocurrió sobre el bulevar Mariano Morales, en dirección norte a sur, a la altura del cruce con la calle Moret.

De acuerdo con testigos, una camioneta de color naranja se atravesó sin precaución y le cortó la circulación al motociclista, provocando el impacto.

El conductor Abel Gutiérrez, de 27 años, resultó semiinconsciente, con pérdida parcial de la memoria, traumatismo craneoencefálico moderado, sangrado activo y diversas lesiones en rostro.

Aunque portaba casco, este era tipo cachucha, lo que no protegió adecuadamente la región facial ni el cráneo.

Fue trasladado en estado delicado a la Clínica 2 del IMSS para su valoración médica.

Reportan un segundo motociclista lesionado

El segundo percance se registró horas después sobre el bulevar Plan de Guadalupe, cuando una motocicleta circulaba de poniente a oriente por el carril izquierdo.

Al llegar al retorno frente a Plaza Bella, un vehículo Aveo realizó una maniobra sin precaución, quitándole el derecho de paso al motociclista y provocando el choque.

El conductor, un hombre de 26 años, resultó policontundido y con traumatismo craneoencefálico moderado, pese a que portaba casco de seguridad y fue trasladado al Hospital General de Saltillo.

Ambos casos fueron atendidos por cuerpos de emergencia y autoridades municipales, quienes reiteraron el llamado tanto a automovilistas como a motociclistas a extremar precauciones, respetar señalamientos y utilizar equipo de protección adecuado, ya que los accidentes con motocicletas continúan registrándose con frecuencia en vialidades principales del municipio.