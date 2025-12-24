Se accidenta regio en choque frontal en Ramos Arizpe

El accidente se registró a la altura del kilómetro 2 de la carretera federal 57, donde un Nissan Sentra chocó de frente contra una Chevrolet Silverado

Un choque frontal entre un automóvil compacto y una camioneta tipo pick up movilizó la tarde de este viernes a elementos de Protección Civil y cuerpos de emergencia en el municipio de Ramos Arizpe, dejando como saldo dos personas lesionadas.

El accidente se registró a la altura del kilómetro 2 de la carretera federal 57, en el tramo Kimberly–Santa Cruz, donde un Nissan Sentra gris con placas STA-363-A colisionó de frente contra una camioneta Chevrolet Silverado roja, con placas PX-8971-B.

En el automóvil Nissan Sentra viajaban Cruz García Mendoza, de 53 años, y Sagrario Plata Tamez, de 48 años, quienes resultaron lesionados y recibieron atención prehospitalaria por parte de los paramédicos, para posteriormente ser trasladados a un hospital para su valoración médica.

La camioneta Silverado era conducida por Juan José López Cázares, de 34 años, con domicilio en Monterrey, Nuevo León, quien señaló que el vehículo compacto lo impactó de frente, provocando la volcadura de su unidad, de la cual

afortunadamente salió ileso.

Autoridades y cuerpos de auxilio realizaron labores de atención, abanderamiento y retiro de las unidades involucradas para restablecer la circulación en la zona, mientras que las causas del accidente quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.