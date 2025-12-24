Satisfechos en Mejora Saltillo del trabajo del 2025

El responsable del programa Mejora en la capital de Coahuila, Neto Siller, expresó su satisfacción por los resultados obtenidos durante el 2025

El responsable del programa Mejora en la capital de Coahuila, Neto Siller, expresó su satisfacción por los resultados obtenidos durante el 2025, destacando el impacto positivo de las acciones realizadas en distintos sectores de Saltillo.

Señaló que el trabajo coordinado con la ciudadanía ha permitido fortalecer espacios públicos y mejorar el entorno urbano, consolidando a la ciudad como un destino atractivo tanto para sus habitantes como para quienes la visitan.

Siller resaltó que, a través de los programas de Mejora, se ha impulsado una mejor calidad de vida para los saltillenses, fomentando la participación social y el sentido de pertenencia.

Indicó que estas acciones han contribuido a ofrecer una ciudad más ordenada, limpia y funcional, aspectos que influyen directamente en la experiencia turística y en la imagen positiva de Saltillo.

Finalmente, adelantó que en 2026 continuará la labor con mayor impulso, contando con el respaldo del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González; del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; así como de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, encabezada por Enrique Martínez, y del titular de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo. El objetivo, dijo, será seguir construyendo una ciudad más agradable y competitiva para el disfrute de locales y visitantes.