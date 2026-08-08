Santo Cristo regresa a su capilla tras concluir las celebraciones

Tras el novenario en la Catedral de Saltillo, la imagen del Santo Cristo regresó a su capilla, concluyendo su gran fiesta anual.

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Luego de permanecer durante nueve días en el altar principal de la Catedral de Saltillo con motivo del novenario, la imagen del Santo Cristo regresó este 7 de agosto a la capilla que lleva su nombre, donde continuará siendo venerada por los fieles hasta el próximo año.

El tradicional traslado marca el cierre de una de las celebraciones religiosas más importantes para los saltillenses.

Durante la tarde, la imagen fue colocada nuevamente para que los creyentes pudieran acercarse a despedirla y participar en los actos religiosos posteriores a la gran festividad del 6 de agosto.

Alrededor de las 6:00 de la tarde se llevó a cabo el traslado de regreso hacia la capilla, acompañado por los devotos que mantienen viva esta tradición.

Una vez en la capilla, se celebró una misa y, posteriormente, el Santo Cristo fue colocado otra vez en su altar, donde permanecerá durante los próximos meses.

Será hasta agosto de 2027 cuando la imagen vuelva a descender para iniciar nuevamente el ritual de fe que año con año reúne a cientos de creyentes de Saltillo y otras regiones.