Santo Cristo del Ojo de Agua anuncia novenario y fiesta patronal

La Parroquia del Santísimo Cristo del Ojo de Agua presenta su fiesta patronal 2026, que arranca el viernes 4 de septiembre y culmina el domingo 13

La Parroquia del Santísimo Cristo del Ojo de Agua presentó el programa de su fiesta patronal 2026, que comenzará el viernes 4 de septiembre con el novenario y tendrá su celebración principal el domingo 13 de septiembre, en una edición que estará marcada por los 100 años del inicio de la resistencia cristera en México.

El párroco José Ignacio Flores Ramos informó que durante los nueve días habrá rosarios de aurora, misas, actividades con comunidades parroquiales e invitados especiales, además de reflexiones relacionadas con los mártires y la resistencia cristera.

Una de las principales novedades será la exposición durante todo el novenario de una reliquia de primer grado de San José Sánchez del Río, joven mártir de la Guerra Cristera y santo mexicano.

“Desde hace cuatro años tenemos una reliquia en el altar. Es una partícula de su hueso que nos regaló el obispo de Zamora, Javier Navarro, y la vamos a tener en exposición durante toda la novena”, explicó el sacerdote.

El novenario comenzará el 4 de septiembre

Las actividades iniciarán diariamente desde las 5:00 de la mañana con el Rosario de Aurora, que partirá hacia diferentes comunidades cercanas para posteriormente regresar a la parroquia.

A las 6:00 de la mañana se celebrará la misa de aurora y posteriormente habrá desayuno para los asistentes.

Por las tardes se tendrán celebraciones eucarísticas a las 5:00 y 7:00 de la tarde, en las que participarán parroquias, movimientos, pastorales diocesanas, familias de personas desaparecidas, migrantes y otros grupos invitados.

El viernes 4 de septiembre, después de la misa de las 7:00 de la tarde, se realizará además una conferencia magistral encabezada por Tomás de Híjar Ornelas, historiador y abogado de la Diócesis de Guadalajara.

La exposición abordará una cronología de las disposiciones y conflictos religiosos desde la Reforma hasta 1992, como contexto para comprender la resistencia cristera más allá del periodo de 1926 a 1929.

El lema elegido para las festividades de este año es:

“Santísimo Cristo del Ojo de Agua, Señor de la Cruz y de la Gloria… haz de tu pueblo, testigo de tu victoria”.

El 13 de septiembre será la gran fiesta

La celebración principal será el domingo 13 de septiembre, cuando las actividades comenzarán desde las 5:00 de la mañana.

A esa hora se realizarán las tradicionales mañanitas y posteriormente, a las 5:10 de la mañana, se celebrará una misa solemne presidida por monseñor Raúl Vera López, obispo emérito de Saltillo.

A las 8:00 de la mañana, el obispo de Saltillo, Hilario González García, encabezará otra de las principales celebraciones eucarísticas del día.

Durante la jornada habrá misas prácticamente cada hora, además de actividades religiosas, venta de antojitos mexicanos y convivencia en el atrio de la parroquia.

Procesión de la cera cumplirá 186 años

Uno de los momentos centrales será la tradicional Procesión de la Cera, que comenzará a las 3:00 de la tarde desde la Parroquia de San Juanita y llegará alrededor de las 5:00 de la tarde al Santísimo Cristo del Ojo de Agua.

De acuerdo con la parroquia, esta tradición tiene sus orígenes en 1840, por lo que en 2026 se cumplen 186 años de devoción popular relacionada con el Cristo del Ojo de Agua.

Flores Ramos explicó que los primeros testimonios de veneración surgieron alrededor del manantial del Ojo de Agua, donde comenzó a relacionarse el nacimiento del agua con la presencia de Cristo.

Con el crecimiento de la devoción, en 1896 comenzó la construcción del actual templo, cuya nave principal quedó concluida alrededor de 1917.

Posteriormente, entre 1924 y 1925 fue encargada en Italia la imagen del Santo Cristo que actualmente se encuentra en el templo, cuya llegada coincidió con los años en los que comenzaba el conflicto religioso que derivaría en la Guerra Cristera.

Festival artístico y pólvora para cerrar la fiesta

La jornada del 13 de septiembre incluirá además un festival artístico a partir de las 6:00 de la tarde, con diferentes invitados.

La celebración cerrará a las 11:00 de la noche con los tradicionales fuegos pirotécnicos, que este año serán financiados mediante actividades y rifas realizadas por integrantes de la propia comunidad parroquial.

Durante todo el día también habrá danzas y venta de comida mexicana en el atrio.

Con el programa de 2026, la comunidad del Ojo de Agua busca combinar una de las tradiciones religiosas más antiguas de Saltillo con la conmemoración del centenario del inicio de la resistencia cristera, incorporando historia, devoción popular y celebraciones que se han transmitido durante generaciones.