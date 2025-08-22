San Pedro rinde homenaje a Bomberos y Rescate Voluntarios de ABR

En el Día del Bombero, San Pedro reconoció a Bomberos y Rescate Voluntarios de ABR por su valentía y compromiso en innumerables emergencias.

En el marco del Día del Bombero, se reconoce la labor que día a día realizan los integrantes de la agrupación Bomberos y Rescate Voluntarios de ABR, delegación San Pedro, bajo el mando del comandante Francisco Medina, quienes con entrega y valentía han estado presentes en innumerables emergencias en beneficio de la comunidad.

A lo largo de los años, la corporación se ha distinguido por su compromiso desinteresado y espíritu de servicio, atendiendo desde incendios hasta rescates en accidentes viales y apoyos a la ciudadanía en situaciones de riesgo.

Destacaron que su labor no solo implica enfrentar el fuego, sino también tender la mano en los momentos más difíciles, brindando confianza y esperanza a las familias sampetrinas.

El comandante Francisco Medina expresó que este día no solo celebra a quienes forman parte del cuerpo activo, sino también a todos los voluntarios que han dejado huella en la historia de la agrupación.

“Cada emergencia nos recuerda que nuestra misión es salvar vidas y proteger a la comunidad. No importa la hora ni las condiciones, siempre habrá un bombero voluntario dispuesto a acudir al llamado”, señaló Medina.

Asimismo, agradeció el respaldo de las familias de cada integrante, ya que dijo su apoyo es fundamental para que los voluntarios puedan desempeñar esta labor.

El sacrificio no solo es de los bomberos, sino también de sus familias, quienes esperan con fe que regresemos a casa después de cada servicio”, añadió.

El homenaje se convierte en un llamado a valorar y respaldar a quienes, sin esperar nada a cambio, entregan su tiempo y arriesgan su vida por proteger a los demás.

Este reconocimiento no es para mí, sino para todos los hombres y mujeres que conforman esta gran familia de Bomberos y Rescate Voluntarios.

Ellos son los verdaderos héroes de San Pedro, concluyó el comandante.