Salvan a menor de 15 años de fugarse con su novio de internet

Una situación de riesgo estuvo a punto de convertirse en tragedia en la Central de Autobuses de Puebla (CAPU), donde un elemento de la Policía Auxiliar de Puebla interceptó a una menor de 15 años que había escapado de su hogar en Morelos tras contactar a un hombre que conoció en redes sociales.

La adolescente viajó sola hasta la terminal con la intención de encontrarse con el sujeto, quedando en una condición de vulnerabilidad ante la posible comisión de un delito.

Localizan a menor tras alerta por desaparición

De acuerdo con los reportes, la menor fue localizada entre la multitud gracias a la rápida intervención de los cuerpos de seguridad, luego de que se emitiera una alerta por su desaparición.

La joven se encontraba desorientada y a la espera del desconocido, cuyas intenciones no pudieron ser confirmadas. Tras su aseguramiento, fue puesta bajo resguardo para evitar que se concretara una situación de riesgo.

Entregan a adolescente sana y salva a su familia

Posteriormente, la adolescente fue entregada sana y salva a sus familiares, quienes vivieron horas de angustia sin conocer su paradero.

Autoridades llaman a reforzar prevención en redes sociales

Aunque el hecho no ocurrió en Coahuila, autoridades señalaron que representa un ejemplo de los riesgos que enfrentan menores de edad al entablar relaciones con desconocidos en internet.

Exhortaron a madres, padres de familia y adolescentes a extremar precauciones y mantener comunicación constante para prevenir este tipo de situaciones.