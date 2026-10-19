Salud refuerza vacunación invernal con más de 900 mil dosis

La dependencia detalló que una gran parte de estos biológicos estarán dirigidos a los grupos vulnerables, como menores de edad y adultos mayores

Una vez que prácticamente tenemos encima la llegada de fin de año y la temporada de frío, la Secretaría de Salud arrancó formalmente las acciones preventivas para enfrentar las enfermedades respiratorias.

De entrada, dieron a conocer que las jornadas de vacunación han quedado formalmente activas y serán distribuidas más de 900 mil dosis de diferentes vacunas para distintas enfermedades.

Vacunación contra enfermedades respiratorias durante la temporada invernal

“No solo tenemos biológicos para la influenza, también hemos dispuesto para Covid y para el virus sincitial respiratorio, que básicamente se presenta en menores de edad además de que también estaremos completando el esquema básico de vacunación”, detalló el subsecretario de Salud, Iván Moscoso.

La dependencia detalló que una gran parte de estos biológicos estarán dirigidos a los grupos vulnerables de la población, entre ellos menores de entre 6 meses hasta 4 años, así como adultos mayores de 60 y mujeres embarazadas, principalmente por el riesgo que todos ellos tienen.

Secretaría de Salud busca proteger a grupos vulnerables

De acuerdo con el subsecretario de Salud, Iván Moscoso, la cifra de fallecimientos que se presentan por complicaciones de estas enfermedades origina en promedio entre 40 y 50 fallecimientos.

Según los registros internacionales de salud, virus como la influenza o el COVID han registrado mutaciones poco severas, pero continúan siendo muy peligrosos; de ahí la importancia de vacunarse.

Llega temporada de virus