Salud mental: una alerta que es urgente para todos

Lo ocurrido hace algunos días en el municipio de Monterrey, Nuevo León, donde una mujer en medio de una crisis mental atentó contra su vida involucrando a otras personas, encendió nuevamente las alertas sobre la importancia de la salud mental en la sociedad. Este hecho no es ajeno a ningún estado o municipio; por el contrario, refleja una realidad que puede presentarse en cualquier comunidad. Nadie está exento de atravesar momentos de crisis, por lo que especialistas subrayan la necesidad de prestar atención a las señales y buscar apoyo oportunamente.

La terapeuta familiar Berenice de la Peña explicó que existen situaciones que muchas veces se consideran cotidianas, como la “carrilla” en la escuela, las burlas en el trabajo o comentarios ofensivos dentro del propio entorno familiar. Aunque parezcan inofensivos, estos actos pueden convertirse en pequeñas gotas que, con el tiempo, llenan un vaso hasta desbordarlo, detonando crisis emocionales que, en casos extremos, derivan en tragedias.

La especialista enfatizó que acudir con un psicólogo o terapeuta no es “para locos”, sino para cualquier persona que desee mantener una salud mental sana y encontrar paz interior. Reconocer que se necesita ayuda y solicitarla es, afirmó, un acto de valentía. La prevención, la empatía y la atención oportuna pueden marcar la diferencia y evitar desenlaces lamentables.