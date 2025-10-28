Salud acerca más de 20 servicios gratuitos a familias de Parras

La jornada, organizada por el municipio y Mejora Coahuila, buscó reforzar la atención médica preventiva y fomentar el bienestar entre la comunidad

Decenas de familias de Parras de la Fuente participaron este lunes en la Brigada de Salud, realizada en la Plaza de los Pueblos Mágicos, donde se ofrecieron más de 20 servicios médicos y sociales sin costo.

La jornada fue organizada por el Gobierno Municipal, en coordinación con el programa Mejora Coahuila, con el objetivo de fortalecer la atención médica preventiva y promover el bienestar entre la población.

El alcalde Fernando Orozco Lara agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas por incluir a Parras dentro de las prioridades del programa, destacando que estas acciones refuerzan la salud y la seguridad social de las familias.

Durante el evento, también se entregaron prótesis mamarias a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, reconociendo su lucha y valentía.

“Estas guerreras son un ejemplo de fortaleza; este apoyo busca devolverles confianza y bienestar”, expresó el edil.

Por su parte, el coordinador de Mejora Coahuila en el municipio, Arturo Antunes Flores, subrayó que el propósito de estas brigadas es mejorar la calidad de vida mediante servicios médicos, apoyos sociales y programas de bajo costo.

Entre las atenciones ofrecidas se incluyeron consultas médicas, vacunación infantil y antirrábica, detección de enfermedades crónicas, distribución de medicamentos, y pláticas preventivas sobre salud sexual y cáncer, reafirmando el compromiso conjunto del Estado y el Municipio con la salud de los parrenses.