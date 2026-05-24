Saltillo vive exitosa edición del Festival del Cabrito 2026

Miles de asistentes acudieron al evento para degustar uno de los platillos más emblemáticos del norte del país y disfrutar una jornada marcada por el ambiente

La capital coahuilense volvió a convertirse en punto de encuentro para amantes de la gastronomía con la realización del Festival del Cabrito 2026, celebrado en las instalaciones de la Universidad La Salle Saltillo.

Miles de asistentes acudieron al evento para degustar uno de los platillos más emblemáticos del norte del país y disfrutar de una jornada marcada por la convivencia familiar y el ambiente festivo.

El encuentro culinario fue organizado de manera conjunta por el Gobierno Municipal y la Canirac Saltillo, logrando reunir a 40 expositores dedicados a la preparación de alimentos.

Además de participantes locales, también se contó con la presencia de cocineros provenientes de municipios de la región Centro del estado, quienes aportaron variedad y tradición a la oferta gastronómica presentada durante el festival.

Como parte de las actividades, especialistas recorrieron los distintos stands para evaluar las preparaciones y definir a los ganadores del certamen gastronómico. El festival también ofreció música en vivo y espacios recreativos para los visitantes.

Autoridades y organizadores destacaron que una parte de los recursos obtenidos será utilizada para otorgar becas a estudiantes de la Universidad La Salle, fortaleciendo así el impacto social del evento.