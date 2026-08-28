Saltillo une a productores de destilados con Productor Auténtico

El encuentro reúne a 20 casas productoras de sotol, mezcal, bacanora y otros destilados artesanales de agave, buscando promover la riqueza de las bebidas

Con la participación de autoridades estatales y municipales, así como productores provenientes de distintas regiones del país, este jueves fue inaugurado en Saltillo el Primer Encuentro Nacional de Destilados “Productor Auténtico”, que se desarrollará del 27 al 29 de agosto en el Museo de la Revolución, en el Centro Histórico.

El encuentro reúne a más de 20 casas productoras de sotol, mezcal, bacanora y otros destilados artesanales de agave, con el objetivo de promover la riqueza de las bebidas espirituosas tradicionales mexicanas, fortalecer a los pequeños y medianos productores y generar mecanismos que permitan garantizar la procedencia y autenticidad de los productos.

Uno de los principales objetivos del encuentro es impulsar el distintivo “Productor Auténtico”, proyecto que pretende establecer una línea de trazabilidad y una promesa de origen para que los consumidores puedan identificar que una bebida proviene realmente de productores reconocidos y evitar prácticas irregulares que afecten la calidad o autenticidad de los destilados.

Durante la inauguración participaron Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila; Lydia María González Rodríguez, directora de Turismo de Saltillo; Susana Estens de la Garza, secretaria del Medio Ambiente; Jesús María Montemayor Garza, secretario de Desarrollo Rural; Sergio Guadarrama Cortez, rector de la Universidad Tecnológica de Coahuila, y Roberto Palacios Cabral, presidente del Consejo Nacional de Productores de Sotol A.C.