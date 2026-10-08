Saltillo tendrá carrera Kilómetros por la Salud el 25 de octubre

La convocatoria contempla las categorías varonil y femenil, así como una categoría especial para personas con discapacidad visual

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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) convocó a la ciudadanía a participar en la segunda edición de la carrera “Kilómetros por la Salud 5K”, que se realizará el próximo domingo 25 de octubre en Saltillo, con el objetivo de promover el derecho a la salud, la inclusión y la activación física.

Durante una rueda de prensa, el presidente de la CDHEC, José Ángel Rodríguez Canales, presentó los detalles del evento, que se desarrollará bajo el lema “Correr por un derecho que nos pertenece a todas las personas”.

Horario y recorrido de la carrera en Saltillo

El punto de reunión será la Explanada de Rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), donde el calentamiento comenzará a las 7:30 horas y el arranque de la carrera está programado para las 8:00 horas.

El recorrido iniciará en el cruce de la calle Salvador González Lobo y el bulevar Venustiano Carranza. Los participantes avanzarán hacia el norte hasta la calle Canadá, donde tomarán el retorno para regresar hacia el sur y girar en la calle Chiapas, con meta nuevamente en el punto de partida. Al finalizar, se entregará un kit de recuperación y una medalla conmemorativa.

Categorías, costos e inscripciones

La convocatoria contempla las categorías varonil y femenil, así como una categoría especial para personas con discapacidad visual, también en ambas ramas. Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría.

El costo de recuperación será de 300 pesos por participante y de 250 pesos para personas con discapacidad. Las inscripciones se realizan directamente en las oficinas de la CDHEC, ubicadas en Allende número 226, en la Zona Centro de Saltillo.

Para mayores informes, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos 844 416 2110 y 844 439 3675.

La carrera cuenta con el respaldo de empresas comprometidas con la promoción de los derechos humanos, entre ellas Amistad Industrial Developers, BorgWarner Ramos Arizpe, Neapco México, Universidad Carolina, Seil Rentals, Barba Producción y Promoción, así como Powerade.