Saltillo sostiene limpieza con sistema eficiente de residuos

Autoridades destacan estrategia de recolección y manejo de basura como clave para mantener la imagen urbana y evitar afectaciones

Aunque Saltillo es reconocida como una de las ciudades más limpias del país, diariamente se genera una considerable cantidad de residuos sólidos que deben ser recolectados y trasladados al relleno sanitario.

Este proceso, que inicia desde los hogares con la recolección en días establecidos, forma parte de una logística que pocas veces es visible para la ciudadanía.

De acuerdo con el director de Servicios Primarios, Aníbal Soberón, el manejo de los desechos está contemplado dentro de una estrategia previamente diseñada, lo que permite atender de manera eficiente el volumen de basura que se produce en la ciudad.

Señaló que, pese al reto que implica esta tarea, se cuenta con mecanismos para evitar afectaciones y mantener en buen estado el entorno urbano.

Esta información fue respaldada por el alcalde Javier Díaz González, quien destacó que el funcionamiento del sistema de recolección y disposición final de residuos es clave para conservar la imagen de Saltillo. Asimismo, reiteró que el gobierno municipal continúa trabajando en acciones que garanticen la limpieza y el adecuado manejo de la basura en beneficio de la población.