Saltillo será sede del Campeonato Nacional Charro 2028

La Federación Mexicana de Charrería entregó oficialmente la estafeta a Coahuila durante el campeonato celebrado en San Luis Potosí

Después de 30 años de ausencia en Coahuila, el Congreso y Campeonato Nacional Charro regresará al estado en 2028, con Saltillo como ciudad anfitriona, luego de que la Federación Mexicana de Charrería formalizara la entrega de la estafeta durante la edición 2026 que se celebra en San Luis Potosí.

La designación se realizó en la Arena Potosí, donde representantes de la Federación Mexicana de Charrería entregaron la responsabilidad de organizar el encuentro nacional a la delegación coahuilense, integrada por autoridades estatales, municipales y miembros de las asociaciones de charros.

Proyectan el campeonato en el Gran Forum de Expo Coahuila

El evento está proyectado para desarrollarse en el Gran Forum, recinto actualmente en construcción dentro del complejo Expo Coahuila, que se contempla como una instalación destinada a espectáculos, convenciones, conciertos y encuentros de alcance nacional e internacional.

Aunque todavía no se dieron a conocer las fechas específicas del campeonato ni el número estimado de participantes, se prevé la llegada de delegaciones de distintas entidades del país, acompañadas por familiares, equipos de apoyo y aficionados a la charrería.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, acudió a la ceremonia en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas y expresó la disposición del estado para recibir a los participantes y visitantes durante la competencia.

Por su parte, el mandatario estatal reconoció la participación de la Federación Mexicana de Charrería, encabezada por Salvador Barajas, así como de los representantes de la comunidad charra de Coahuila, liderados por Jorge Jiménez, en las gestiones que permitieron obtener la sede.

Prevén oportunidades para el turismo y el comercio de Saltillo

La organización del campeonato representa también una oportunidad para los sectores turístico, hotelero, restaurantero y comercial de Saltillo, debido a la concentración de competidores y visitantes que habitualmente acompaña este tipo de encuentros.

De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno del Estado, Coahuila cuenta con una tradición charra de más de 70 años y actualmente registra más de 26 equipos, 18 agrupaciones de escaramuzas y ocho escuelas dedicadas a esta disciplina.

Las autoridades estatales señalaron que, entre los factores considerados para la designación, estuvieron la infraestructura disponible y proyectada, la capacidad de organización de eventos y los servicios turísticos de la capital coahuilense.

Calendario y logística del Nacional Charro están por definirse

El Congreso y Campeonato Nacional Charro reúne competencias de las distintas suertes charras y presentaciones de escaramuzas, además de actividades relacionadas con la organización y representación de esta disciplina tradicional mexicana.

La edición de 2028 será una de las actividades de alcance nacional contempladas para el complejo Expo Coahuila, cuya nueva infraestructura busca ampliar la capacidad de Saltillo para albergar encuentros deportivos, culturales y empresariales.

Con la entrega de la estafeta, la organización del campeonato entra en una etapa de preparación en la que deberán definirse el calendario oficial, los aspectos logísticos y las condiciones del recinto que recibirá a las delegaciones participantes.