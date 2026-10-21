Saltillo se prepara para la semana más barata para comer

La oferta contempla distintas opciones de desayunos, comidas y cenas, con menús especiales y alternativas para diferentes presupuestos.

Todo está listo para la primera edición de Qué Comer Saltillo Week 2026, una iniciativa que reunirá a más de 120 restaurantes, cafeterías y otros establecimientos gastronómicos de la capital coahuilense, que del 2 al 8 de noviembre ofrecerán promociones especiales para atraer comensales y fortalecer la economía local.

Anuncian cortesías y descuentos de hasta 50 por ciento

Durante una rueda de prensa encabezada por representantes del sector turístico y de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), se dieron a conocer los detalles de esta campaña, que busca que las familias disfruten de la oferta gastronómica de Saltillo a precios más accesibles.

Entre los incentivos anunciados se encuentran refrescos gratis, cortesías y descuentos que, dependiendo del establecimiento, podrán ir del 15 al 50 por ciento.

Isidoro García Reyes, presidente de Canirac Saltillo, ha destacado que esta estrategia se desarrolla en colaboración con la creadora de contenido gastronómico Andrea Espinosa, fundadora de Qué Comer Saltillo, con el propósito de dar mayor difusión a los negocios participantes y motivar a los consumidores a descubrir nuevos lugares o regresar a sus restaurantes favoritos.

La oferta contempla distintas opciones de desayunos, comidas y cenas, con menús especiales y alternativas para diferentes presupuestos.

Esperan derrama económica superior a 2.5 millones de pesos

Los organizadores esperan que la campaña genere una derrama económica superior a los 2.5 millones de pesos, además de contribuir a mejorar las ventas del sector restaurantero antes de la temporada decembrina.

La intención es consolidar Qué Comer Saltillo Week como una iniciativa anual que impulse el consumo local y fortalezca la actividad de los negocios gastronómicos de la capital de Coahuila