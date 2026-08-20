Saltillo reunirá a productores de sotol, mezcal y bacanora

Durante los tres días habrá exposición y venta de productos, conferencias magistrales y una cata con degustación de cinco marcas.

Productores de sotol, mezcal y bacanora de al menos seis estados del país se reunirán en Saltillo del 27 al 29 de agosto durante el Primer Encuentro Nacional de Destilados, que tendrá como sede el Museo de la Revolución.

El evento concentrará a representantes de Coahuila, Michoacán, Jalisco, Ciudad de México, Chihuahua y Nuevo León, además de asociaciones vinculadas con la producción y promoción de destilados mexicanos.

Durante los tres días habrá exposición y venta de productos, conferencias magistrales y una cata con degustación de cinco marcas.

La entrada al encuentro será gratuita, aunque la cata tendrá un costo de 300 pesos y cupo limitado.

Uno de los puntos centrales será la firma de dos convenios. El primero será con la Universidad Tecnológica de Coahuila para impulsar procesos técnicos y de sustentabilidad en la destilación.

El segundo involucrará a más de cinco asociaciones de diferentes entidades y estará enfocado en el proyecto Productor Auténtico, que busca convertirse en una marca colectiva para productores.

La secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua González, señaló que el objetivo es aprovechar el encuentro para generar vínculos entre regiones productoras y fortalecer la promoción de los destilados mexicanos.

También participarán el Consejo Nacional de Productores de Sotol, asociaciones de productores de mezcal y destilados, así como representantes de organizaciones de Michoacán, Durango y otros estados.

En la presentación del encuentro participaron Roberto Palacios, presidente del Consejo Nacional de Productores de Sotol y director del encuentro; y Lydia González, directora de Turismo de Saltillo.

Además de la actividad comercial y gastronómica, el evento busca colocar a Saltillo como punto de reunión para productores que trabajan con destilados tradicionales y abrir nuevas oportunidades de colaboración, capacitación y promoción.

La expectativa es que la llegada de participantes y visitantes también genere movimiento en hoteles, restaurantes y otros servicios durante los tres días del encuentro.