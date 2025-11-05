Saltillo renueva cancha del parque Carlos R. González

Con inversión de 6.7 mdp, se rehabilitó la cancha del parque Carlos R. González como parte del programa 'Activa tu Parque', que mejora 10 espacios deportivos

Con la entrega de la rehabilitación de la cancha de fútbol en el parque Carlos R. González, el programa “Activa tu Parque” continúa fortaleciendo la infraestructura deportiva de Saltillo.

Este espacio, ubicado al sur de la ciudad, beneficiará a cientos de deportistas de la zona y también a quienes acuden desde otros sectores para realizar actividad física.

La renovación de esta cancha forma parte de una inversión superior a los 35 millones de pesos destinados a la mejora de diez espacios deportivos en la ciudad, cinco ya concluidos y cinco más en proceso.

Los trabajos incluyeron la instalación de una nueva superficie sintética, porterías, sistema de iluminación, mallas y bancas deportivas, con una inversión de más de 6.7 millones de pesos.

Además de esta obra, el programa contempla la rehabilitación de parques y plazas deportivas en distintas colonias de Saltillo, promoviendo la convivencia, la salud y el desarrollo de la comunidad.

Estas acciones buscan ofrecer espacios dignos para la práctica del deporte y fortalecer el tejido social a través de la actividad física y el trabajo en equipo.