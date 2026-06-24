Saltillo rehabilita cancha y plaza en la colonia Morelos

El municipio invirtió 600 mil pesos para renovar una cancha y plaza pública en la colonia Morelos, beneficiando a unas 5,000 personas

Las familias de la colonia Morelos cuentan desde ahora con un espacio completamente rehabilitado para la práctica deportiva y la convivencia comunitaria, luego de que el alcalde Javier Díaz González inaugurara la renovación integral de una cancha de fútbol siete y una plaza pública como parte del programa municipal “Activa tu Parque”.

La obra beneficiará a miles de habitantes de este sector de Saltillo y busca fortalecer la integración social mediante actividades recreativas y deportivas.

Durante la entrega, el edil destacó que estas acciones se realizan en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el propósito de rescatar espacios públicos y convertirlos en puntos de encuentro seguros y funcionales para las familias.

Señaló que el deporte, la cultura y la recreación son herramientas fundamentales para fortalecer el tejido social y generar comunidades más unidas.

De acuerdo con el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, en el proyecto se invirtieron cerca de 600 mil pesos para beneficiar a alrededor de 5 mil personas.

Entre los trabajos realizados destacan la instalación de pasto sintético y nueva malla ciclónica en la cancha, rehabilitación de luminarias, pintura general, reparación de banquetas y bancas, además de labores de jardinería y la creación de un mural.

Vecinos del sector reconocieron la obra y agradecieron al alcalde por cumplir el compromiso de mejorar este espacio, considerado una de las principales necesidades de la comunidad.