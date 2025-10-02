Saltillo registra hasta 140 carreras anuales en agenda deportiva

Autoridades destacaron el aumento de participación ciudadana, gracias a que diversas empresas públicas y privadas fomentan estas actividades durante el año

El director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, Antonio Cepeda Licón, informó que Saltillo llega a registrar alrededor de 140 carreras anuales, lo que representa en promedio más de dos eventos por fin de semana.

De acuerdo con el funcionario, en varias ocasiones se llegaron a empalmar hasta tres competencias en un mismo fin de semana, lo que representó un reto logístico en la organización de salidas y metas. Algunas de estas carreras se realizaron dentro de la ruta recreativa y otras en diferentes puntos de la ciudad.

Pese a los desafíos, Cepeda Licón destacó que el aumento en la participación ciudadana es un aspecto positivo, ya que empresas, instituciones públicas y privadas han incluido las carreras dentro de sus calendarios de actividades.

El titular del organismo estatal también mencionó que además de estas competencias pedestres, han comenzado a organizarse otras disciplinas como los Torneos de Pádel, que han tenido buena respuesta por parte de la población.

Subrayó que la inclusión de distancias cortas, como las de un kilómetro en las que participan niñas y niños, es fundamental para motivar a las nuevas generaciones, ya que en muchos casos el primer acercamiento al deporte ocurre en este tipo de eventos.

Participantes coincidieron en que el crecimiento de estas competencias ha impulsado una cultura de activación física en la ciudad.

“Antes corría solo por mi cuenta, pero ahora cada fin de semana hay opciones y se siente el ambiente deportivo en las calles”, comentó Mariana Hernández, corredora aficionada que participa en 10K y medios maratones.

Por su parte, José Luis Martínez, padre de familia que inscribió a sus hijos en una carrera infantil de un kilómetro, dijo que este tipo de actividades fomentan la convivencia.

“Lo bonito es que los niños se emocionan con su medalla, y eso los anima a seguir en el deporte en lugar de quedarse en casa con los videojuegos”, expresó.

Otros corredores señalaron que la diversidad de distancias y temáticas ha hecho más atractivo el calendario.