Saltillo refuerza vigilancia tras reducción de robos en 2026

Entre las acciones realizadas destacan la entrega de 18 unidades tipo pick-up, motocicletas para tránsito y cuatro oficinas móviles

Los robos en Saltillo disminuyeron 46.07 por ciento del 1 de enero al 18 de octubre de este año, en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado.

El alcalde Javier Díaz González señaló que estos resultados se relacionan con las labores de prevención y vigilancia, así como con la coordinación entre el Gobierno Municipal, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, las corporaciones de seguridad y la población.

Saltillo proyecta inversión en seguridad durante 2026

Como parte de la estrategia para reforzar la seguridad, el municipio proyecta destinar más de mil 100 millones de pesos durante 2026 a capacitación policial, patrullas, tecnología y equipamiento.

Entre las acciones realizadas destacan la entrega de 18 unidades tipo pick-up, motocicletas para tránsito y cuatro oficinas móviles, además de la ampliación del Centro de Control y Comando (C2) y el fortalecimiento de la red de videovigilancia.

Más de 146 mil personas participan en grupos de seguridad

La estrategia también contempla la participación ciudadana mediante reuniones vecinales, programas preventivos y canales de comunicación directa con las autoridades.

Según información municipal, más de 146 mil personas forman parte de grupos de WhatsApp de seguridad, mientras continúan los operativos coordinados con instancias estatales y federales para atender reportes y prevenir delitos en distintos sectores de la ciudad.