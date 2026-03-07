Saltillo refuerza vigilancia en pozos de agua para evitar robos

Como parte de las acciones, también se emplearán drones tácticos y labores de inteligencia para detectar oportunamente cualquier situación

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo implementó un operativo especial para resguardar los pozos que abastecen de agua a la ciudad, con el objetivo de prevenir actos de vandalismo y robo en estas instalaciones estratégicas. Las autoridades advirtieron que quienes sean sorprendidos causando daños o intentando sustraer equipo podrían enfrentar sanciones de hasta seis años de prisión, además de multas que alcanzarían los 400 mil pesos por la reparación de afectaciones.

Policías y cámaras vigilarán instalaciones de Aguas de Saltillo

El comisionado de seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, explicó que el dispositivo contempla recorridos permanentes por parte de distintos agrupamientos policiales en instalaciones de Aguas de Saltillo. Asimismo, se aprovechará la red de 112 cámaras de videovigilancia ya instaladas en varios puntos, y se prevé ampliar el sistema con nuevos equipos que contarán con tecnología de reconocimiento facial.

Operativo incluirá drones y labores de inteligencia

Como parte de las acciones, también se emplearán drones tácticos y labores de inteligencia para detectar oportunamente cualquier situación que ponga en riesgo el funcionamiento de los pozos.

Reparaciones concluyen y suministro se restablecerá

En paralelo, Aguas de Saltillo informó que ya finalizaron las reparaciones en el rebombeo Alfredo V. Bonfil, ubicado al poniente de la ciudad, por lo que el suministro de agua comenzará a restablecerse gradualmente a partir de este viernes en las colonias que habían resultado afectadas.