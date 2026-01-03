Saltillo refuerza su estrategia de seguridad para 2026

Se canalizaron más de mil millones de pesos al área de seguridad pública y adelantó que para este año el presupuesto tendrá un aumento.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Policía, el alcalde Javier Díaz González encabezó el Pase de Lista y Revista de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, acto con el que se dio inicio formal a las labores del año. Durante su mensaje, subrayó que la protección de la ciudadanía seguirá siendo el eje central de su administración, con la meta de conservar y fortalecer los niveles de paz y tranquilidad en la capital del estado.

El presidente municipal informó que durante 2025 se canalizaron más de mil millones de pesos al área de seguridad pública y adelantó que para este año el presupuesto tendrá un aumento. Detalló que los recursos se destinarán a la modernización tecnológica, incluyendo la colocación de 500 cámaras adicionales de videovigilancia, así como a la adquisición de patrullas, armamento, uniformes y a la mejora de las condiciones laborales de los cuerpos policiales.

En el evento, el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, reconoció el esfuerzo del municipio por fortalecer a la corporación mediante el uso de tecnología e inteligencia.

Por su parte, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, resaltó que en 2025 se llevaron a cabo más de 300 operativos, lo que contribuyó a una reducción importante en delitos como el robo a casa habitación y a comercios, además de un incremento en la participación ciudadana a través de los sistemas de reporte y atención.