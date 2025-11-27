Saltillo refuerza proximidad social con visitas a escuelas

La Policía de Saltillo realizó recorridos y exhibiciones en varias escuelas para fortalecer la confianza y acercamiento con la comunidad estudiantil

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo continúa fortaleciendo la proximidad social a través de recorridos y exhibiciones en escuelas públicas y privadas de distintos sectores de la ciudad.

Estas actividades buscan generar confianza entre la comunidad estudiantil y los cuerpos policiales mediante la presentación de sus áreas y funciones.

Durante la semana, los elementos visitaron planteles como el Jardín de Niños Elvira Luna, la primaria Francisco Zarco, la primaria Hermiro Jiménez, el jardín de niños La Madrid, la Casa de los Niños y las Niñas, así como el Instituto Vivir.

En cada sede, personal de distintas direcciones de la corporación explicó a las niñas y niños su labor, además de ofrecer demostraciones con binomios caninos y tecnología policial como drones.

Alexis Morales Hernández, director de Proximidad Social y Prevención del Delito, destacó que estas actividades forman parte de la estrategia impulsada por el alcalde Javier Díaz González y el comisionado Miguel Ángel Garza Félix para fortalecer la relación entre sociedad y autoridades.

Subrayó que, además de acercar a la Policía a la comunidad educativa, las visitas tienen un propósito preventivo al informar a los menores sobre las áreas dedicadas a su protección.