Saltillo refuerza bacheo con nuevos camiones y maquinaria

Saltillo ha reparado más de 40 mil baches este año y sumó nueva maquinaria y camiones para reforzar el programa de bacheo con apoyo del gobernador

Más de 40 mil baches se han reparado en lo que va del año en toda la ciudad; por ello, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Gobierno Municipal de Saltillo incorporó nueva maquinaria y tres camiones materialistas para fortalecer las labores de bacheo en la ciudad.

El alcalde Javier Díaz González informó que, gracias a esta adquisición, ya operan dos unidades y próximamente se integrará una más, además de seis cortadoras, seis remolques y una vibro compactadora. Estos recursos se destinarán a atender vialidades principales y colonias, donde ya se han reparado más de 40 mil baches en lo que va del año.

Díaz González explicó que, aunque el programa de bacheo ha sido permanente desde el inicio de su gestión, fue necesario reforzarlo ante los daños ocasionados por las lluvias recientes. Asimismo, reconoció el trabajo de las cuadrillas municipales y detalló que también se han realizado obras de pavimentación en colonias como Virreyes, Miravalle, Ricardo Flores Magón, Loma Blanca y Nueva Esperanza. El edil exhortó a la ciudadanía a reportar baches a través del WhatsApp “Saltillo Fácil” al 844-160-08-08.

La Dirección de Infraestructura y Obra Pública informó que continúan las labores en distintos puntos de la ciudad. Recientemente, se atendieron reportes en la colonia Las Brisas, Paseo del Rey y en el bulevar Isidro López Zertuche. Además, se realizaron trabajos en la colonia Federico Berrueto Ramón, con el objetivo de mejorar la seguridad vial tanto para automovilistas como para peatones.