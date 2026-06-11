Saltillo reconoce a ciudadanos por proteger el medio ambiente

Se otorgaron estímulos económicos a brigadistas que participan en estas labores, en reconocimiento a su trabajo y dedicación para proteger los ecosistemas

En el marco de las actividades conmemorativas por el Día Mundial del Medio Ambiente, el alcalde Javier Díaz González encabezó la entrega del Premio a la Protección del Medio Ambiente 2026, mediante el cual se distinguió a ciudadanos que han destacado por su labor en favor de la conservación de los recursos naturales.

Durante el evento, el edil resaltó que la protección del entorno requiere la participación conjunta de autoridades, instituciones y sociedad para garantizar un desarrollo sostenible.

Refuerzan acciones para la preservación de áreas naturales

Como parte de las acciones para fortalecer la preservación de las áreas naturales, el Gobierno Municipal incorporó tres camionetas equipadas para la atención de incendios forestales.

Además, se otorgaron estímulos económicos a brigadistas que participan en estas labores, en reconocimiento a su trabajo y dedicación para proteger los ecosistemas y salvaguardar a la población ante este tipo de contingencias.

Durante la ceremonia también fueron reconocidos Jesús Humberto Baca Rodríguez, en la categoría de Activismo Ambiental; Esteban Garza Fishburn, rector de la Universidad Carolina, en Educación Ambiental; y Juan Carlos Loyola Licea, por su aportación en Investigación Ambiental.

El encuentro incluyó una Feria Ambiental con decenas de módulos informativos y actividades dirigidas a fomentar la conciencia ecológica, el bienestar animal y la participación ciudadana en el cuidado del medio ambiente.