Saltillo recibirá la Final de la Copa del Mundo de Arquería

El alcalde Javier Díaz González precisó que la sede recibirá a 32 arqueros de 17 países, entre ellos cuatro representantes de Coahuila

La Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco dejará una derrama económica superior a 10 millones de pesos en Saltillo, de acuerdo con la estimación del alcalde Javier Díaz González, quien informó que la ciudad ya está lista para recibir la competencia en la Plaza de Armas donde se colocarán gradas para mil 500 personas.

Saltillo recibirá a arqueros de 17 países

El alcalde Javier Díaz González precisó que la sede recibirá a 32 arqueros de 17 países, entre ellos cuatro representantes de Coahuila.

La actividad oficial se desarrollará del 10 al 13 de septiembre, con las competencias principales previstas para el sábado 12 y domingo 13 en la Plaza de Armas.

La organización contempla la participación de atletas en las modalidades de arco recurvo y compuesto, tanto en la rama femenil como varonil.

La competencia, indicó, tendrá transmisión en 70 países, lo que permitirá mostrar imágenes de Saltillo ante una audiencia internacional.

Buscarán reducir las afectaciones viales

Javier Díaz González afirmó que el Municipio buscará limitar los cierres viales y reducir las molestias para los habitantes durante los días de la competencia.

La prioridad será mantener las condiciones necesarias para el evento sin afectar de forma innecesaria la circulación.

De igual manera detalló que se contemplará la modificación de algunas rutas de transporte del 10 al 17 de este mes pensando en este evento y en los festejos del Día de la Independencia por lo que se desplegará un operativo especial en el que elementos de la comisión auxiliarán con la vialidad.

La final cerrará el circuito internacional

La organización reúne al Gobierno de Coahuila, el Ayuntamiento de Saltillo, la CONADE y World Archery México.

La final representa el cierre del circuito internacional de tiro con arco y reunirá en la capital coahuilense a los mejores exponentes de esta temporada.