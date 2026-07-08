Saltillo recibirá a miles de jóvenes en encuentro católico

El Encuentro Nacional de Jóvenes en el Espíritu Santo se realizará del 17 al 19 de julio con actividades de oración, música y reflexión

Entre 8 mil y 10 mil jóvenes de todo el país se darán cita en Saltillo del 17 al 19 de julio para participar en el Encuentro Nacional de Jóvenes en el Espíritu Santo (ENJES), informó el obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González García.

El prelado explicó que el evento reunirá a participantes provenientes de distintas entidades del país y tendrá como sede principal el Estadio Francisco I. Madero, donde se realizarán actividades de oración, reflexión, música y celebración.

“Estamos esperando entre 8 mil y 10 mil muchachos. La sede va a ser el estadio Francisco I. Madero”, señaló.

Como parte de la organización, indicó que desde el 12 de julio comenzarán a llegar entre 600 y 800 jóvenes, quienes integrarán la llamada avanzada, encargada de visitar diversas parroquias de la diócesis para promover la participación en el encuentro.

“Van a hacer presencia en diferentes parroquias para promover la reflexión, la oración, la alabanza al Señor y convocar a más jóvenes”, explicó.

Hilario González destacó que numerosas familias saltillenses abrirán las puertas de sus hogares para recibir a los asistentes, lo que permitirá atender la logística del encuentro.

“Gracias a las familias que abrieron sus puertas. Se ve que Saltillo es una ciudad solidaria, una ciudad hospitalaria”, expresó.

El obispo describió el ENJES como una gran concentración juvenil en la que habrá momentos de alabanza, conferencias, oración, celebraciones eucarísticas y actividades de integración.

“Habrá la alabanza, la reflexión, la oración, las misas y el trabajo con los jóvenes”, comentó.

El Encuentro Nacional de Jóvenes en el Espíritu Santo se realiza cada año en una sede distinta del país y, en esta ocasión, corresponderá a Saltillo recibir a miles de participantes en uno de los eventos juveniles más importantes de la Iglesia Católica en México.