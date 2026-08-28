Saltillo recibe reconocimiento nacional por impulsar la inclusión

El alcalde Javier Díaz González resaltó que el reconocimiento refleja el trabajo realizado para generar oportunidades y mejorar la calidad de vida de personas

Saltillo volvió a destacar a nivel nacional al recibir el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, otorgado por la revista Alcaldes de México, por las acciones implementadas para promover la inclusión.

El alcalde Javier Díaz González recibió el galardón en representación de las y los saltillenses y resaltó que este reconocimiento refleja el trabajo realizado para generar oportunidades y mejorar la calidad de vida de las personas.

Durante el evento, el presidente municipal reconoció especialmente la labor de su esposa, Luly López Naranjo, al frente del DIF Saltillo, institución que ha obtenido dos reconocimientos nacionales en menos de un año.

Recordó que en 2025 la ciudad recibió la Medalla por la Inclusión “Gilberto Rincón Gallardo-Teletón 2025”, mientras que ahora se suma este nuevo premio por las prácticas impulsadas desde el gobierno municipal.

Díaz González destacó programas como Ponte las Pilas, que mediante sus vertientes Empodera y Emprende brinda capacitación, vinculación laboral y herramientas para el emprendimiento a personas con discapacidad y cuidadoras.

También mencionó acciones como Amor en Movimiento, los Espacios DIF, el Centro Municipal de Autismo “TEAcompaño con Amor”, el Centro Intergeneracional y el transporte gratuito Aquí Vamos, con infraestructura accesible para personas con movilidad reducida.

El alcalde afirmó que el premio representa un reconocimiento a una manera de gobernar con inclusión y que el galardón pertenece a Saltillo y sus familias.