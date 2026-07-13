Saltillo recibe a jóvenes para encuentro nacional católico

El evento principal se desarrollará los días 17, 18 y 19 de julio en el Estadio Francisco I. Madero, donde se espera la asistencia de miles de jóvenes

La Diócesis de Saltillo comenzó a recibir este fin de semana a cientos de jóvenes provenientes de distintos estados del país que participarán en el Encuentro Nacional de Jóvenes en el Espíritu Santo (ENJES) 2026, evento que espera reunir entre 8 mil y 10 mil asistentes del 17 al 19 de julio.

El obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García, informó que este sábado y domingo arribaron alrededor de 800 jóvenes, quienes forman parte de la denominada “avanzada” encargada de preparar las actividades previas al encuentro nacional.

“Se espera entre hoy y mañana unos 800 muchachos que se llama avanzada”, señaló.

Explicó que durante los próximos días los participantes realizarán jornadas de oración, reuniones y actividades de evangelización en diversas parroquias de la zona metropolitana de Saltillo y Monclova como parte de la preparación del encuentro.

El evento principal se desarrollará a partir del 17 de julio en Estadio Francisco I. Madero

El evento principal se desarrollará los días 17, 18 y 19 de julio en el Estadio Francisco I. Madero, donde se espera la asistencia de miles de jóvenes provenientes de todo México.

“Esperamos entre 8 y 10 mil jóvenes”, destacó el obispo.

Monseñor Hilario González agradeció a las familias que abrieron las puertas de sus hogares para recibir a los visitantes y afirmó que la respuesta de la comunidad permitió cubrir la necesidad de hospedaje para los participantes.

“Gracias a las familias que abrieron sus casas para recibirlos; parece que sí se cumplió el objetivo”, expresó.

El obispo hizo un llamado a los jóvenes de la Diócesis de Saltillo para sumarse a las actividades del ENJES 2026 y vivir una experiencia de encuentro, formación y espiritualidad junto con participantes de todo el país.