Saltillo presenta sus fortalezas económicas en McAllen

También presentó programas municipales, proyectos de innovación y las alternativas turísticas, culturales y deportivas que ofrece la capital coahuilense

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, participó en una jornada diplomática realizada en McAllen, Texas, como parte de las actividades por el Mes Nacional de la Herencia Hispana en Estados Unidos, donde presentó los avances y fortalezas de Saltillo y Coahuila.

Durante su intervención resaltó que la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha sido fundamental para consolidar estrategias en materia de seguridad, desarrollo económico y calidad de vida.

Presentan avances económicos y programas municipales

Díaz González destacó que Saltillo mantiene una posición favorable a nivel nacional en distintos indicadores, entre ellos seguridad y competitividad, además de señalar las inversiones realizadas, la generación de nuevos empleos y las acciones emprendidas para fortalecer la participación ciudadana.

También presentó programas municipales, proyectos de innovación y las alternativas turísticas, culturales y deportivas que ofrece la capital coahuilense.

McAllen destaca atractivo de Saltillo para los negocios

Por su parte, el alcalde de McAllen, Javier Villalobos, reconoció el trabajo realizado por Manolo Jiménez y Javier Díaz, al considerar que los resultados alcanzados han permitido proyectar a Saltillo como una ciudad atractiva tanto para el turismo como para los negocios y el intercambio comercial.

Al encuentro acudieron representantes diplomáticos de México, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y Honduras, además de autoridades de Texas y funcionarios vinculados con asuntos fronterizos y comerciales.