Saltillo prepara represas para aprovechar el agua de lluvia

Saltillo planea construir represas de gaviones en 2027 para retener lluvia y aumentar la infiltración de agua hacia el acuífero

Saltillo proyecta construir nuevas represas de gaviones en la Sierra de Zapalinamé y el Cañón de San Lorenzo durante 2027, con el objetivo de retener una mayor cantidad de agua de lluvia y favorecer su infiltración hacia el acuífero, informó el alcalde Javier Díaz González.

El municipio contempla destinar un porcentaje del presupuesto de infraestructura del próximo año a estas obras, aunque el monto y el número de represas que podrán construirse todavía no están definidos.

“Para 2027, del presupuesto que vamos a destinar a obra, un porcentaje —todavía no sé exactamente qué porcentaje— va a ser para represas de gaviones”, explicó.

Díaz González señaló que una vez determinado el presupuesto disponible se establecerá cuántas estructuras podrán construirse, sus dimensiones y los puntos donde serán instaladas.

Los gaviones funcionan como barreras que disminuyen la velocidad del escurrimiento durante las lluvias y permiten retener temporalmente el agua para facilitar su infiltración al subsuelo.

El alcalde destacó la importancia de ampliar este tipo de infraestructura particularmente en el Cañón de San Lorenzo y la Sierra de Zapalinamé, debido a la función que tiene esta zona en la captación e infiltración de agua para Saltillo.

“Entre mayor cantidad de represas de gaviones que podamos construir en el corto, mediano y largo plazo, mayor captación vamos a poder tener de agua pluvial”, señaló.

La propuesta retoma obras realizadas años atrás en diferentes puntos del municipio, donde fueron construidas represas de este tipo para aprovechar los escurrimientos pluviales.

Díaz González recordó que durante su campaña recorrió el Cañón de San Lorenzo junto con integrantes del patronato, entre ellos Alejandro Arizpe y Juan Carlos López, para revisar la posibilidad de ampliar la instalación de gaviones en esta zona.

El proyecto cobra relevancia por la ubicación de las obras, ya que, de acuerdo con el alcalde, la Sierra de Zapalinamé y este sector de Saltillo participan en la recarga de fuentes que abastecen de agua a una parte importante de la población.

El alcance definitivo de las obras quedará establecido una vez que se determine el presupuesto municipal de infraestructura para 2027 y, a partir de éste, la cantidad y dimensiones de las nuevas represas de gaviones.