La Dirección de Tránsito y Vialidad ha recibido alrededor de diez solicitudes de acompañamiento para peregrinaciones religiosas

La Dirección de Tránsito y Vialidad de Saltillo comenzó a organizar los operativos de acompañamiento para las peregrinaciones guadalupanas, una temporada en la que tradicionalmente se realizan más de cien recorridos religiosos por diferentes vialidades de la ciudad.

Ana Zulema Banda Alemán, directora de la corporación, informó que hasta el momento se han recibido alrededor de diez solicitudes de apoyo vial, aunque se espera que la cantidad aumente conforme se acerquen las celebraciones de diciembre.

Explicó que las iglesias, instituciones educativas y universidades que organizan estas actividades deben presentar una solicitud formal para coordinar el acompañamiento de elementos de Tránsito durante sus recorridos.

La funcionaria recordó que durante 2025 se registraron más de cien peregrinaciones en Saltillo, algunas de ellas con una participación considerable de personas y vehículos.

Detalló que los dispositivos requieren una organización especial cuando las movilizaciones incluyen, además de los participantes a pie, camiones de carga, tráileres y otras unidades de grandes dimensiones que ocupan varios carriles de circulación.

Entre las actividades de mayor afluencia se encuentran las peregrinaciones de transportistas y las celebraciones guadalupanas, para las cuales se contemplan fechas tentativas del 3 y 5 de diciembre.

Banda Alemán explicó que la Dirección de Tránsito trabajará de manera coordinada con otras áreas de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana para organizar los recorridos y reducir las afectaciones a la circulación.

Añadió que algunos dispositivos deberán coordinarse con las actividades de la Ruta Recreativa, debido a la coincidencia de horarios y espacios utilizados por peatones, ciclistas y automovilistas.

La dependencia continuará recibiendo solicitudes de acompañamiento para establecer los recorridos y determinar las necesidades de vigilancia de cada peregrinación, particularmente aquellas que concentran un mayor número de participantes.