Saltillo pide no reparar baches ni colocar topes sin autorización

El municipio de Saltillo advirtió que reparar baches o instalar topes sin autorización puede generar riesgos y afectar el drenaje pluvial

El director de Infraestructura y Obras Públicas de Saltillo, Antonio Nerio Maltos, advirtió que las reparaciones de baches y la construcción de topes en la vía pública no pueden ser realizadas por particulares, ya que este tipo de trabajos requieren procedimientos técnicos y materiales específicos para garantizar su eficacia.

Señaló que, además de representar un riesgo, estas acciones en ocasiones son utilizadas con fines de promoción política por personas como Tony Castro o Alberto Hurtado, sin ofrecer una solución duradera a los problemas de las calles.

El funcionario explicó que una intervención sin los conocimientos adecuados puede ocasionar que el pavimento vuelva a dañarse en poco tiempo, lo que significa un desperdicio de recursos y obliga a realizar nuevamente los trabajos.

Por ello, insistió en que estas labores deben ser ejecutadas únicamente por personal especializado y bajo los lineamientos establecidos por el municipio para asegurar obras de calidad y mayor vida útil.

Respecto a los topes, Nerio Maltos indicó que su instalación también debe estar respaldada por estudios técnicos, ya que colocarlos de manera indiscriminada puede afectar el funcionamiento del sistema pluvial.

Explicó que un bordo mal ubicado puede modificar el paso natural del agua durante las lluvias, generar encharcamientos e incluso provocar inundaciones o daños en viviendas cercanas, por lo que cualquier intervención en las vialidades requiere autorización y supervisión de las autoridades competentes.