Saltillo participa en reunión nacional de ciudades capitales

Durante el encuentro se destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre municipios para impulsar políticas públicas más eficientes y sostenibles

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dirigió los trabajos de la XVII Sesión Ordinaria de la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM), celebrada en Cuernavaca, Morelos, donde representantes de diversas capitales del país analizaron estrategias y proyectos orientados a mejorar el desarrollo urbano y la calidad de vida de sus habitantes.

Durante el encuentro se destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre municipios para impulsar políticas públicas más eficientes y sostenibles.

Concretan acuerdo de colaboración en materia urbana

Como parte de la agenda, se concretó un acuerdo de colaboración con la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina, iniciativa que busca ampliar la cooperación y el intercambio de experiencias en materia de planeación urbana.

Javier Díaz señaló que las ciudades capitales comparten retos similares y que el trabajo coordinado permitirá construir comunidades más competitivas, ordenadas y preparadas para enfrentar los desafíos del futuro.

En la sesión se revisaron acciones relacionadas con movilidad sostenible, ordenamiento territorial, infraestructura urbana, equipamiento público y gobernanza. Entre los temas abordados destacan la mejora del transporte público, la ampliación de infraestructura ciclista, la actualización de planes de desarrollo, la modernización de redes de agua y drenaje, así como mecanismos para fortalecer la participación ciudadana.

El encuentro contó con la presencia de autoridades federales, especialistas en desarrollo urbano y alcaldes integrantes de la asociación.