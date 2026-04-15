Saltillo monitorea daños por lluvias en la ciudad

Estas acciones forman parte de una estrategia para evaluar las condiciones de vialidades y prevenir mayores complicaciones para la población

El director de Obras Públicas de Saltillo, Antonio Nerio Maltos, informó que el municipio mantiene un monitoreo constante en distintos sectores de la ciudad tras las recientes lluvias, con el objetivo de detectar y atender afectaciones en la infraestructura urbana.

Revisan afectaciones en vialidades

De acuerdo con el funcionario, uno de los puntos que se encuentra bajo revisión es la calle Rayón, donde se han identificado daños derivados de las precipitaciones. Señaló que estas acciones forman parte de una estrategia para evaluar las condiciones de vialidades y prevenir mayores complicaciones para la población.

Antonio Nerio Maltos destacó que las cuadrillas continúan recorriendo diferentes zonas de Saltillo para responder de manera oportuna a los reportes ciudadanos, priorizando aquellos sitios donde las lluvias han generado mayores afectaciones y riesgos para la movilidad.