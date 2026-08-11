Saltillo mantendrá operativos contra consumo de alcohol

De acuerdo con las autoridades, la medida surgió a partir de solicitudes realizadas por vecinos durante las reuniones de seguridad

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, confirmó que continuarán los operativos preventivos para inhibir el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y reducir riesgos que puedan terminar en accidentes o situaciones que alteren la tranquilidad de las familias.

La estrategia, implementada por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dejó 112 personas detenidas durante sus dos primeros fines de semana de aplicación en distintos sectores de la ciudad.

Operativos continuarán en Saltillo

Los recorridos se mantienen de manera aleatoria en colonias del sur, oriente y poniente, con la posibilidad de extenderse a cualquier punto de Saltillo.

De acuerdo con las autoridades, la medida surgió a partir de solicitudes realizadas por vecinos durante las reuniones de seguridad, quienes señalaron que el consumo de alcohol en espacios públicos puede derivar en riñas, conflictos entre habitantes y alteraciones al orden.

La sanción por esta conducta asciende a 40 UMAs, aproximadamente 4 mil 600 pesos.

Buscan prevenir riñas y accidentes

Javier Díaz González sostuvo que, pese a los buenos indicadores de seguridad que mantiene Saltillo, la administración municipal no disminuirá las acciones preventivas.

El objetivo, dijo, es anticiparse a situaciones que puedan poner en riesgo a la población y evitar que el consumo de alcohol termine relacionado con accidentes, enfrentamientos u otros hechos que afecten la paz pública, manteniendo además la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y las corporaciones de seguridad.